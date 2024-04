Pro Vercelli-Albinoleffe oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Albinoleffe, match dello stadio Silvio Piola valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno bisogno di vincere e portare a casa i tre punti per continuare ad alimentare le speranze di qualificarsi ai playoff. La compagine bergamasca, dal suo canto, spera nel colpaccio in trasferta per vincere uno scontro diretto fondamentale per entrare tra le prime dieci della classifica. Il club piemontese arriva da due sconfitte, due pareggi e una vittoria e spera di portare a casa i tre punti per restare in zona playoff. La formazione ospite, invece, è reduce da cinque pareggi consecutivi e ha bisogno di conquistare una vittoria in questo scontro diretto per alimentare le speranze di playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 aprile alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

RISULTATI E CLASSIFICA