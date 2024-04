Sport in tv oggi sabato 6 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 6 aprile 2024. Come ogni fine settimana che si rispetti, bolle tanto in pentola. Il derby di Roma si prende la scena, ma il calcio è ovunque: non solo in Serie A, ma anche in B, C e all’estero. La Formula 1 fa tappa a Suzuka, dove si disputano le ultime prove libere e le qualifiche. Poi tanto tennis con i tornei della settimana giunti al round delle semifinali, senza dimenticare il ciclismo, il volley, il basket e tanto altro ancora. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.