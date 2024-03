Pro Sesto-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Sesto-Vicenza, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine di casa ha assolutamente bisogno di tornare al successo tra le mura amiche per continuare ad alimentare le proprie speranze di salvezza dopo una stagione estremamente complicata. La formazione biancorossa, dal suo canto, vuole proseguire la propria marcia per blindare il terzo posto in classifica e garantirsi una corsia preferenziale nei playoff. La formazione lombarda è reduce da due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime cinque giornate e spera di centrare il terzo successo per lasciare il penultimo posto in classifica. La squadra veneta, invece, arriva da due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque e ha intenzione di vincere per difendere il suo terzo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

