Ciclismo, Gran Premio Indurain 2024: start list e favoriti, Izagirre per il bis

Tutto pronto per l’edizione 2024 del Gran Premio Miguel Indurain, che sabato 30 marzo andrà in scena con i suoi 198 chilometri da e per Estella-Lizarra. A pochi giorni dal Giro dei Paesi Baschi, la semiclassica spagnola promette spettacolo su un percorso ondulato e piuttosto selettivo dove i corridori adatti alle corse di un giorno potrebbero trovare terreno fertile. Andiamo quindi a scoprire quali sono i nomi più “caldi” e interessanti all’interno della start list e quali atleti ricopriranno il ruolo di favoriti della vigilia.

Impossibile non partire da colui che indosserà il dorsale numero 1, ovvero il campione uscente Ion Izagirre. Lo spagnolo guiderà la Cofidis e andrà alla ricerca del terzo successo in carriera al Gp Indurain dopo quelli del 2016 e appunto del 2023: un eventuale tris gli consentirebbe di raggiungere i connazionali Lasa, Juan Fernandez, Vicioso e Valverde che finora sono gli unici a comparire tre volte nell’albo d’oro della corsa. Attenzione però a diversi avversari di livello, tra cui anche alcuni già capaci di vincere il GP Indurain o di presenziare sul podio nelle ultime edizioni. E’ il caso di Simon Yates, vincitore nell’ormai lontano 2017 e atteso leader di un Team Jayco Alula che avrà come outsider anche Hamilton e Schmid. Presente anche il vincitore del 2022, il sempre combattivo Warren Barguil che guiderà il Team DSM e proverà a rendersi protagonista su un terreno sicuramente a lui congeniale.

Diversi team poi potranno contare su più alternative di livello. E’ il caso della Israel Premier-Tech, che annovera nella sua start list il canadese Michael Woods (secondo nel 2017 alle spalle di Yates) e il neozelandese George Bennett che quando la strada sale può sempre trovare una giornata di grazia. Molto competitiva anche la Lidl-Trek, con Andrea Bagioli che rappresenta probabilmente la miglior carta in chiave italiana. Insieme all’azzurro ci saranno anche compagni di squadra come Bauke Mollema e Mattias Skjelmose, che lo scorso anno chiuse al terzo posto. Diverse punte infine anche per la Bora Hansgrohe, che propone tra gli altri Emanuel Buchmann, Bob Jungels e Maximilian Schachmann oltre all’azzurro Matteo Sobrero per il quale però il percorso sembra troppo impegnativo.