Pro Sesto-Pro Vercelli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Sesto-Pro Vercelli, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono in grande difficoltà e ora vogliono tornare al successo per tirarsi fuori da una situazione abbastanza delicata di classifica. La compagine piemontese, dal suo canto, ha intenzione di fare il colpaccio in trasferta per assicurarsi un posto nei playoff di fine stagione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

