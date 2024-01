Genoa-Lecce, Gilardino: “Vogliamo raggiungere i quaranta punti il prima possibile”

“C’è grande felicità dopo un primo tempo nel quale non siamo riusciti ad esprimerci al meglio. Bisogna dare merito al Lecce, che ha avuto interpreti bravi e capaci di metterci in difficoltà nelle pressioni e nel possesso”. Lo ha detto il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino dopo il successo dei rossoblù contro il Lecce per 2-1 in rimonta. “Nel secondo tempo – prosegue – abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico e chi è entrato ha dato il massimo permettendoci di rimontare. L’input nei confronti dei giocatori è di perseverare nel miglioramento e nello spirito di crescita. Cerco sempre di avere equilibrio– ha detto Gilardino – nella gestione delle situazioni che si propongono durante la stagione”.

“Dalla sconfitta contro la Fiorentina ad inizio anno è cominciato un percorso di crescita che continua tutt’oggi. I genoani sono passionali, come me e come la società, però bisogna saper comunque essere pazienti e cauti, perché il percorso ha sempre dei momenti di difficoltà davanti ai quali bisogna reagire. Obiettivi? L’ambizione è quello di raggiungere il prima possibile i quaranta punti. Allo stesso tempo so quanto questa squadra possa migliorare e la volontà è quella, ma resta fondamentale pensare una partita alla volta. Prima della gara ho detto ai ragazzi che per noi la Serie A è un campionato difficile, ma per nessuno è facile giocare contro di noi”, conclude Gilardino.