Monterosi-Audace Cerignola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monterosi- Audace Cerignola, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra di casa è alla disperata ricerca della prima vittoria in campionato, che la vede relegata all’ultimo posto del Girone C della Lega Pro. Difronte ci sarà un’Audace pronta ad incassare punti importanti per avvicinarsi alle zone nobili della classifica. Match in programma sabato 14 ottobre alle ore 14.00 e che sarà visibile su SKY SPORT (Canale 252) e NOW TV.