Pro Sesto-Mantova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Sesto-Mantova, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo il successo in casa del Sangiuliano, sperano di dare seguito ai risultati per rimanere in piena zona playoff. I biancorossi, invece, stanno avendo un rendimento altalenante e vogliono provare a centrare la seconda vittoria di fila dopo quella contro il Lecco. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 febbraio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Manuel Favia.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA