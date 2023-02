Monterosi-Pescara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Monterosi-Pescara sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone C di Serie C 2022/2023. Nella venticinquesima giornata si sfidano la sedicesima in classifica, vogliosa di guadagnare dei punti per cercare di scappare dalla zona play out, e la terza, che invece ha bisogno di quei punti per mantenere la loro posizione nella zona alta dei play off. Chi vincerà allo Stadio Marcello Martoni? Appuntamento alle ore 14:30 di mercoledì 1 febbraio, diretta su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. Ed ancora, in diretta gol sul canale Sky Sport 251. Sportface vi offrirà una diretta testuale dell’incontro.

LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH