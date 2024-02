Diffidati Salernitana-Empoli, granata a rischio squalifica in vista dell’Inter

I diffidati di Salernitana-Empoli: ecco i granata a rischio squalifica in vista dell’Inter. Per il successivo impegno in trasferta contro la capolista, sono tre i giocatori tra le fila dei campani a rischiare di essere fermati dal giudice sportivo. Se verranno ammoniti, infatti, Bradaric, Gyomber e Kastanos, tre pedine fondamentali per Inzaghi, salteranno il prossimo turno, quindi occhio al cartellino giallo per loro tre.