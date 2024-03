Milano-Sanremo 2024 oggi in tv: come vedere la corsa in diretta tv e streaming, gli orari

E’ arrivato il giorno della Milano-Sanremo 2024, che oggi farà entrare nel vivo il calendario del grande ciclismo internazionale. La Classicissima di primavera è come sempre la prima Monumento della stagione e promette grande spettacolo nel finale dei suoi 288 chilometri da Pavia al traguardo di Via Roma a Sanremo. Mathieu Van der Poel, all’esordio quest’anno, cercherà di bissare il successo dello scorso anno. Il fuoriclasse olandese dovrà vedersela con tantissimi avversari, su tutti Tadej Pogacar e Filippo Ganna che sogna di migliorare il grandissimo secondo posto di dodici mesi fa. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, di seguito tutte le informazioni per seguire in diretta la Sanremo 2024.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 10:15, dopo la fase di trasferimento iniziale. L’arrivo a Sanremo è stato programmato tra le 16:45 e le 17:30, in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dal gruppo. La Milano-Sanremo 2024 sarà trasmessa in diretta integrale in tv su Eurosport e in streaming su RaiPlay, Discovery+, Sky Go e Dazn. In chiaro sui canali tv della Rai invece è previsto un primo collegamento su RaiSport 11:30, poi la diretta su Rai2 dalle 14:00 fino al termine della Classicissima.