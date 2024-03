Pro Patria-Legnago oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Patria-Legnago, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra padrona di casa si trova a metà classifica e ha bisogno di centrare una vittoria nello stadio amico per provare ad avvicinarsi alla zona playoff. La compagine ospite, dal suo canto, sta disputando una grande stagione e vuole arrivare nel miglior modo possibile alla disputa dei playoff. La formazione di casa è reduce da due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate e ha bisogno di vincere per cercare di rientrare tra le prime dieci della classifica. I biancazzurri, invece, arrivano da una striscia positiva di tre vittorie e due pareggi e non hanno alcuna intenzione di interromperla. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

