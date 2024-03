Novara-Lumezzane oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Novara-Lumezzane, match dello stadio Silvio Piola valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine piemontese ha fatto una buona rimonta nella seconda parte di stagione, ma ora vuole completare l’opera conquistando la salvezza ed evitando di disputare i playout. La formazione ospite, dal suo canto, spera di portare a casa dei preziosi punti in modo tale da difendere l’attuale piazzamento che le consentirebbe di accedere ai playoff. I padroni di casa sono reduci da ben cinque pareggi consecutivi e ora vogliono spezzare questa striscia portando a casa una vittoria per uscire dalla zona playout. La squadra lombarda, dal suo canto, arriva da una vittoria, tre sconfitte e un pareggio e spera di vincere per restare in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

RISULTATI E CLASSIFICA