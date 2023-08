Premier League 2023/2024, prima giornata: programma, orari, diretta tv e streaming

Il programma, le date, gli orari con le dirette in tv e in streaming della prima giornata di Premier League 2023/2024. Venerdì sera apre il calendario ufficiale il Manchester City ancora una volta detentore del titolo, atteso dalla trasferta contro il Burnley. All’Arsenal il primo lunch match di questa stagione, sabato alle 13:30 contro il Nottingham. Domenica, oltre al Tottenham impegnato contro il Brentford, l’atteso big match di questo primo turno tra Chelsea e Liverpool. A chiudere la giornata sarà il Manchester United lunedì sera contro il Wolverhampton all’Old Trafford. Anche quest’anno la Premier League potrà essere vista su Sky Sport e NOW, che trasmetteranno una selezione di partite ogni fine settimana.

PREMIER LEAGUE 2023/2024: PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

VENERDÌ 11 AGOSTO

Ore 21:00 – Burnley vs Manchester City

SABATO 12 AGOSTO

Ore 13:30 – Arsenal vs Nottingham

Ore 16:00 – Bournemouth vs West Ham

Ore 16:00 – Brighton – Luton

Ore 16:00 – Everton vs Fulham

Ore 16:00 – Sheffield United- Crystal palace

Ore 18:30 – Newcastle vs Aston Villa

DOMENICA 13 AGOSTO

Ore 15:00 – Brentford vs Tottenham

Ore 17:30 – Chelsea vs Liverpool

LUNEDÌ 14 AGOSTO

Ore 21:00 – Mancheser United vs Wolverhampton