Ligue 1 2023/2024, prima giornata: programma, orari, diretta tv e streaming

Il programma, le date, gli orari con le dirette in tv e in streaming della prima giornata di Ligue 1 2023/2024. Tutti, nuovamente, a caccia del Paris SG in questa nuova stagione del campionato francese. Tanti, ancora, i dubbi che vertono sulla squadra ora allenata da Luis Enrique, alle prese con il futuro in certo di molte sue star, a partire da Mbappé per arrivare a Neymar e Verratti. In ogni caso, la formazione capitolina è la chiara favorita per il titolo e aprirà le danze sabato sera contro il Lorient. Anche quest’anno la Ligue 1 potrà essere vista su Sky Sport e NOW, che trasmetteranno una selezione di partite ogni fine settimana.

LIGUE 1 2023/2024: PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

VENERDÌ 11 AGOSTO

Ore 21:00 – Nizza vs Lille

SABATO 12 AGOSTO

Ore 17:00 – Marsiglia vs Reims

Ore 21:00 – Paris SG vs Lorient

DOMENICA 13 AGOSTO

Ore 13:00 – Brest vs Les

Ore 15:00 – Clermont vs Monaco

Ore 15:00 – Montpellier vs Le Havre

Ore 15:00 – Nantes vs Tolosa

Ore 17:05 – Rennes vs Metz

Ore 20:45 – Strasburgo vs Lione