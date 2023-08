Highlights Sinner-Berrettini 6-4 6-3, secondo turno Masters 1000 Toronto 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 12

Il video con gli highlights della sfida tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Toronto 2023. Se lo aggiudica il numero uno d’Italia il derby andato in scena nel torneo canadese. Match terminato con il punteggio di 6-4 6-3, in cui Jannik si è dimostrato – dopo un inizo stentato – senza dubbio il giocatore più forte in campo. Ora il terzo turno del torneo contro Andy Murray.