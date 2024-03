Potenza-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Potenza-Picerno, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra di casa vuole chiudere la stagione nel miglior modo possibile, provando a raggiungere la qualificazione ai playoff. La compagine ospite, dal suo canto, spera di agguantare la seconda posizione in classifica per provare a restare aggrappata alla Juve Stabia fino alla fine. La formazione lucana è reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque partite, nelle quali ha ottenuto due pareggi e due sconfitte, per questo spera di ritrovare i tre punti. Il Picerno, invece, ha subito una battura di arresto nelle ultime sfide e ha intenzione di tornare a fare la voce grossa per non perdere l’attuale quarto posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 18 marzo alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251 e su Rai Sport HD.

