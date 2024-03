Vavassori-Ajdukovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Miami 2024

Andrea Vavassori se la vedrà contro Duje Ajdukovic nel primo turno del tabellone di qualificazioni del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della Florida. Dopo esserci andato vicino a Indian Wells, dove si è fermato ad un solo set dal main draw, l’azzurro ci riprova a Miami. Più che alla portata il debutto contro il croato Ajdukovic, giocatore molto interessante ma con meno esperienza di Andrea. L’unico precedente tra i due risale allo scorso Challenger di Genova, sulla terra rossa, e vede trionfare Vavassori. Sarà proprio il tennista italiano a scendere in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers.

Vavassori e Ajdukovic scenderanno in campo oggi, lunedì 18 marzo, come 3° match sul Court 4 dalle 16:00 ore italiane. La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non è prevista tuttavia una diretta dei match di qualificazioni dato che non sono prodotti per le televisioni.