Potenza-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Potenza-Picerno, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, reduci da un solo punto nelle ultime quattro partite, hanno un disperato bisogno di rialzare la testa per evitare di sprofondare ulteriormente in classifica. La formazione ospite, invece, ha ottenuto due successi nelle ultime tre sfide e spera di proseguire su questa strada per allontanarsi alla zona rossa della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 febbraio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca Peppe Di Giovanni.

