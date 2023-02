Monopoli-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Turris, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I biancoverdi nello scorso turno hanno perso dopo tre vittorie consecutive e adesso sperano di tornare al successo per restare in piena corsa per i playoff. La compagine ospite, dal suo canto, è appena tornata a cogliere i tre punti contro il Monterosi e non ha intenzione di incappare in una nuova battuta d’arresto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA