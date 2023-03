Potenza-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Potenza-Messina, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono in serie positiva da ben sei turni e sperano di proseguire su questa strada per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff, che ad inizio stagione sembrava irraggiungibile. I siciliani, invece, dopo la vittoria conquistata contro il Pescara, vanno a caccia di un altro risultato importante per allontanarsi dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

