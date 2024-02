Potenza-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Potenza-Giugliano, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa non sono in una situazione di classifica così tranquilla e per questo sperano di ottenere una vittoria tra le mura amiche per allontanarsi dai playout. La formazione campana, dal suo canto, è in lotta per la salvezza e spera nel colpo in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

