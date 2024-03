Potenza-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Potenza-Benevento, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano a metà classifica e sperano di vincere per avvicinarsi alla zona playoff, ipotecando allo stesso tempo anche la salvezza. La compagine giallorossa, dal suo canto, vuole arrivare più avanti possibile in classifica per assicurarsi un buon piazzamento in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 7 marzo alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256 e su Rai Sport HD.

