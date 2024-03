Scontri tra ultras Atalanta e Rangers, tensione a Lisbona

Nella tarda serata del 6 marzo un gruppo di ultras dell’Atalanta si è scontrata con quelli dei Glasgow Rangers, seminando il panico all’ingresso di un hotel di Lisbona. Le forze dell’ordine non hanno fermato nessuno dei coinvolti, in quanto sono tutti fuggiti all’arrivo delle volanti della polizia. L’hotel non ha sporto denuncia, ma le immagini dei media locali mostrano un tentativo di sfondamento nella hall dell’hotel. I Rangers si trovano in città per la partita contro il Benfica, prevista per questa sera. La gara della Dea era stata anticipata per evitare che si giocassero le due partite in contemporanea in città.