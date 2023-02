Potapova-Martic in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Linz 2023

Anastasia Potapova affronterà Petra Martic nella finale del torneo Wta 250 di Linz 2023, in programma dal 6 al 12 febbraio in Austria. Sono loro due ad aver raggiunto l’atto finale dello storico evento sui campi indoor di Linz, dopo due semifinali molto lottate. La tennista russa per la quarta volta di fila ha dovuto ricorrere al terzo set e ne è uscita ancora vincitrice, battendo la ceca Vondrousova che partiva probabilmente con il favore dei pronostici. L’esperta tennista croata invece ha estromesso dal torneo la prima testa di serie Maria Sakkari dopo due ore e mezza di gioco. Il bilancio degli scontri diretti recita 1-1, con vittoria di Potapova sull’erba di Wimbledon e successo di Martic sul rosso di Istanbul. Qui le condizioni, però, sono notevolmente differenti da entrambe le sfide citate.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

PROGRAMMA

Potapova e Martic scenderanno in campo domenica 12 febbraio alle ore 15:00. Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), trasmetterà la sfida in differita alle ore 17:30. Sarà possibile seguire integralmente questa finale in diretta, invece, su SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it monitorerà questa finale, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.