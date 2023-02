Hellas Verona, Zaffaroni: “Partita importante con la Salernitana, dobbiamo essere noi a caricare i tifosi”

“Tutti sappiamo quanto sia importante questa sfida contro la Salernitana. Dovremo avere attenzione e concentrazione contro un avversario insidioso. Mi aspetto che i nostri tifosi riescano a spingerci tanto, poi toccherà anche a noi caricarli con le nostre prestazioni”. Marco Zaffaroni parla così in conferenza stampa verso il match salvezza contro la Salernitana di Davide Nicola.

Sugli infortunati: “Djuric si è aggregato negli ultimi giorni alla squadra dopo essersi allenato a parte, valuterò domani la sua presenza. Dawidowicz è recuperato ed è tra i convocati. Faraoni si sta allenando in gruppo ma arriva da un lungo stop. Difficile vedere Sulemana, mentre Miguel Veloso sta recuperando.”

Sui nuovi arrivati: “Duda ha qualità, sa dare tempi di gioco e non forza la giocata quando non è necessario. Ngonge ha caratteristiche differenti dagli altri attaccanti e per questo potrebbe esserci molto utile”.