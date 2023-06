Portogallo-Belgio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Portogallo-Belgio, match valevole per la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. La compagine lusitana ha bisogno di portare a casa la vittoria per provare a staccare il pass per i quarti di finale. La medesima situazione si ripropone anche per la squadra belga, vogliosa di arrivare tra le prime otto del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 27 giugno alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Rai Sport, mentre lo streaming a RaiPlay.

