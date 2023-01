Pordenone-Sangiuliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pordenone-Sangiuliano sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventitreesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. La capolista ospita al Teghil una formazione in lotta per non retrocedere e dunque affamata di punti: i ramarri, però, vogliono conservare il primo posto e possono farlo solo vincendo. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 21 gennaio, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.

