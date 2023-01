LIVE – Pordenone-Sangiuliano 2-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Pordenone-Sangiuliano, match valido per la ventitreesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. La capolista ospita al Teghil una formazione che si trova in lotta per non retrocedere, ma che è sempre molto insidiosa e non va sottovalutata. La corsa dei ramarri, però, non può fermarsi in partite come queste. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 21 gennaio.

DOVE SEGUIRLA IN TV

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Le formazioni ufficiali:

Pordenone (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Pirrello, Ajeti, Benedetti; Pinato, Giorico, Torrasi; Zammarini; Dubickas, Candellone.

Allenatore: Domenico Di Carlo

Sangiuliano City (3-4-1-2): Grandi; Serbouti, Bruzzone Marchi; Zanon, Metlika, Morosini, Salzano; Cogliati; Miracoli, Fall.

Allenatore: Andrea Ciceri

Pordenone-Sangiuliano 2-1 (25′ Bruscagin, 45′ Candellone, 48′ rig. Salzano)

FINISCE QUI! IL PORDENONE PIEGA 2-1 IL SANGIULIANO!

90‘- 3’ di recupero.

86‘- Ammonito Andreoni.

83‘- Triplo cambio Sangiuliano: dentro Pascali, Baggi e Saggionetto per Bruzzone, Metlika e Cogliati.

80‘- Ultimi assalti per gli ospiti: Zanon va al cross, ma Ajeti svetta ed anticipa tutti.

77‘- Giallo per Bruscagin.

72‘- Doppio cambio Pordenone: dentro Andreoni e Piscopo per Dubickas e Pinato.

66‘- Cross di Torrasi per Ajeti, che commette fallo.

63‘- Il Pordenone torna a farsi vedere costantemente in zona offensiva.

58‘- Per ora non ci sono altre occasioni per le due squadre, Pordenone che resta avanti 2-1.

52‘- Adesso i padroni di casa si trovano in difficoltà.

48′- GOL! GOL! GOL! ACCORCIA IL SANGIULIANO! Salzano spiazza Festa e riapre la partita!

47′- ESPULSO INGROSSO! Appena entrato Ingrossi commette un fallaccio, prende il rosso e concede rigore al Sangiuliano!

46‘- Nel Pordenone Ingrosso rileva Benedetti. Nel Sangiuliano fuori Serbouti per Zugaro.

46‘- Via alla ripresa!

INTERVALLO

45‘- 2’ di recupero.

45′- GOL! GOL! RADDOPPIO PORDENONE! Sugli sviluppi di corner Grandi respinge il tiro di Ajeti, ma Candellone realizza il tap-in vincente!

44‘- Ottimo salvataggio di Cogliati, che sventa il possibile 2-0 di Torrasi.

42‘- Zammarini serve Pinato, che però sbaglia completamente il tiro.

37‘- Colpo di testa di Miracoli, la difesa di casa spazza.

32‘- Il Sangiuliano è in grande difficoltà in questo momento.

28‘- Buono scambio tra Salzano e Miracoli, ma quest’ultimo non riesce a sfruttare la chance.

25′- GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO PORDENONE! Candellone serve in area Bruscagin che, con un potente tiro, porta avanti i Ramarri

22‘- Zanon rischia sulla pressione degli avversari, ma alla fine riesce ad allontanare la sfera.

18′- Brutto fallo di Morosini su Dubickas, che viene ESPULSO! Sangiuliano in dieci uomini.

16‘- Miracoli con un gran colpo di tacco serve Zanon, che salta Benedetti e lascia partire un destro che si spegne a lato.

11‘- Gli ospiti non sfruttano il loro primo corner, ma restano in zona d’attacco.

7‘- Traversone di Torrasi, Grandi blocca il pallone in uscita.

3‘- Bel cross tagliato di Zanon, che però non trova nessun compagno in area.

1‘- Si parte!

14:20 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà il match tra Pordenone e Sangiuliano.