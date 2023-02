Pordenone-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto al Guido Teghil per Pordenone-Renate, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. I Ramarri sono primi in classifica ed hanno intenzioni di restarci fino al termine della stagione: per questo motivo vanno a caccia dei tre punti anche in questa contesa. La formazione ospite, dal suo canto, vuole subito cancellare lo scivolone con la Pro Patria e portare a casa il successo per accorciare le distanze dalla vetta della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Giovanni Poggi.

