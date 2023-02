NBA 2022/2023: tripla doppia per LeBron James nel successo dei Lakers, vincono Denver e Milwaukee

Successo stagionale numero 24 per i Los Angeles Lakers, che dopo due sconfitte consecutive si riscattano battendo all’overtime i New York Knicks per 129-123. Il protagonista della notta NBA non poteva che essere LeBron James, autore di una tripla doppia da 28 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Il miglior realizzatore della serata è però Brunson con 37 punti, ma non basta per evitare la sconfitta dei suoi al Madison Square Garden. Tripla doppia anche a Ovest, dove la capolista Denver Nuggets sconfigge i New Orleans Pelicans per 122-113 nel segno di Nikola Jokic, capace di mettere a referto 26 punti, 18 rimbalzi e 15 assist.

E’ festa anche per Giannis Antetokounmpo, che non trova la tripla doppia ma si carica sulle spalle i Milwaukee Bucks e li porta al successo per 124-115 contro i Charlotte Hornets. Curiosamente, però, la tripla doppia non manca neppure in questa partita e a farla registrare è LaMelo Ball (27, 10, 11). Infine, successi esterni per i Miami Heat, che espugnano Cleveland piegando i Cavaliers per 100-97, e per i Los Angeles Clippers, che superano i Chicago Bulls con il punteggio di 108-103 guidati da Leonard e Powell.