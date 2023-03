Pontedera-Reggiana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Reggiana, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci dal pareggio in casa del Rimini e adesso vogliono provare a regalare una gioia ai propri tifosi battendo la capolista del girone B. I ragazzi allenati da Aimo Diana, invece, arrivano dalla sconfitta con l’Entella che ha riaperto il campionato e vogliono immediatamente riscattarsi per restare al comando del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 14 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

