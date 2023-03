Imolese-Ancona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Imolese-Ancona, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine emiliana, dopo la vittoria in rimonta conquistata contro l’Olbia, va a caccia di un altro successo per ricucire ulteriormente il distacco dalle dirette avversarie nella lotta salvezza. I marchigiani, invece, arrivano dall’affermazione nei confronti del San Donato e vogliono proseguire su questa strada per consolidare il quarto posto. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 14 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA