Pontedera-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Juventus U23, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I toscani occupano l’ottava posizione della classifica insieme a Pineto ed Arezzo e vogliono fare uno step in avanti per difendere la zona playoff. La squadra bianconera, invece, non ha avuto un buon inizio di stagione e spera di riuscire ad invertire la rotta sin da subito. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 novembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA