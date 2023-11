Messina-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Benevento, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Benevento può approfittare del passo falso dell’Avellino contro la Virtus Francavilla e dell’impegno fra Taranto e Juve Stabia per avvicinarsi ancora di più alla vetta della classifica. Contro un Messina arrabbiato, per gli ultimi risultati, e per i bassi fondi che lo attestano al 17esimo posto in stagione e che non può far dormire sonni tranquilli. Match che partirà alle 18.30 e che sarà visibile in diretta su Sky Sport 251 e NOW.