Plzen-Fiorentina: data, orario e diretta tv andata quarti Conference League 2023/2024

La Fiorentina è stata sorteggiata contro il Viktoria Plzen. I viola torneranno in campo in Conference League 2023/2024 contro il club ceco nel match valido per l’andata dei quarti di finale. La squadra di Italiano scenderà in campo in Repubblica Ceca nella giornata di giovedì 11 aprile con fischio d’inizio fissato per le ore 21:00. La partita verrà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn in pay, ma non sarà disponibile in chiaro su Tv8.

Non poteva andare meglio alla Fiorentina, che non solo ha evitato la grande favorita Aston Villa ma è anche finita in un lato di tabellone privo di grosse insidie. La squadra di Italiano, chiamata a non sottovalutare né Plzen né la vincente di Club Brugge-PAOK, ha dunque buone chance di tornare in finale e riprendersi ciò che le è sfuggito lo scorso anno.