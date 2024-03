Fiorentina-Plzen: data, orario e diretta tv ritorno quarti Conference League 2023/2024

Sarà il Viktoria Plzen la prossima avversaria della Fiorentina. La squadra di Italiano sfiderà i cechi nel match di ritorno dei quarti di Conference League 2023/2024. Il sorteggio ha sorriso ai viola, che hanno evitato le avversarie più ostiche (Aston Villa in primis) e sembrano avere tutte le carte in regola per tornare in finale nella competizione che lo scorso anno fu vinta dal West Ham. L’incontro è previsto nella giornata giovedì 18 aprile con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. La partita verrà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn, ma non in chiaro su TV8.

Se in Europa League le italiane non sono state particolarmente fortunate, diverso è il discorso per la Conference, dove la Fiorentina è stata baciata dalla fortuna. I viola sfideranno infatti il Viktoria Plzen, avversario insidioso ma assolutamente alla portata, e poi la vincente di Brugge-PAOK, altra avversaria che sulla carta parte dietro ai toscani. Sorridono dunque i ragazzi di Italiano, pur consapevoli di non poter prendere sottogamba alcun impegno.