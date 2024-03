Atalanta-Liverpool: data, orario e diretta tv ritorno quarti Europa League 2023/2024

L’Atalanta se la vedrà contro il Liverpool. I ragazzi di Gasperini torneranno in campo nella competizione europea contro il club allenato da Klopp nel match valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2023/2024. La sfida del Gewiss Stadium è in programma nella giornata di giovedì 18 aprile con fischio d’inizio fissato per le ore 21:00. La partita verrà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn in pay, mentre non è chiaro se sarà disponibile o meno anche in chiaro su Tv8 (seguiranno aggiornamenti).

Montagna da scalare per l’Atalanta, bravissima a recuperare un gol di svantaggio allo Sporting e superare il turno, ma costretta a misurarsi contro i forti Reds. Serviranno perciò due prestazioni quasi perfette nel doppio confronto per la squadra di Gasperini, chiamata magari a limitare i danni all’andata (accontentandosi anche di un pareggio) per poi giocarsi il tutto per tutto sette giorni dopo davanti ai propri tifosi.