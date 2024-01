Playoffs NFL 2023/2024, Wild Card Round in tv: programma, orari e diretta streaming su Dazn

Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relative al Wild Card Round dei Playoffs NFL 2023/2024. Inizia il mese più emozionante dell’anno per gli amanti del football americano e lo farà con la sfida decisamente interessante tra i Texans del giovane QB Stroud e i Browns di un veterano come Joe Flacco. I Kansas City Chiefs campioni in carica ospiteranno i Miami Dolphins dell’ex Tyreek Hill, mentre domenica i Buffalo Bills partono favoriti sui Pittsburgh Steelers e i Dallas Cowboys se la vedranno contro i giovani e sorprendenti Green Bay Packers di Jordan Love. Sunday Night Football con un’altra sfida dell’ex: Jared Goff e i suoi Lions affrontano i Rams. Il programma si conclude con il match tra i Tampa Bay Buccaneers e i Philadelphia Eagles.

Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL e in vista dei Playoffs la copertura è totale. Tutte le sfide andranno in diretta sulla piattaforma, con in più la possibilità di seguire tutti i programmi di approfondimento tramite il canale NFL Network, sempre live 24 ore al giorno. Ecco il programma del Wild Card Round.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

NFL 2023/2024 – IL PROGRAMMA DEL WILD CARD ROUND

13 GENNAIO

Ore 22:30

Cleveland Browns @ Houston Texans

14 GENNAIO

Ore 02:15

Miami Dolphins @ Kansas City Chiefs

Ore 19:00

Pittsburgh Steelers @ Buffalo Bills

Ore 22:30

Green Bay Packers @ Dallas Cowboys

15 GENNAIO

Ore 02:20

Los Angeles Rams @ Detroit Lions

16 GENNAIO

Ore 02:15

Philadelphia Eagles @ Tampa Bay Buccaneers