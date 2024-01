Atalanta-Frosinone 5-0, Gasperini: “Bellissimo periodo, fermarsi adesso non è un vantaggio”

“I primi venti minuti sono stati esplosivi, di una squadra che sta bene e ha fiducia. Le partite poi diventano facili, ma il Frosinone ha dato filo da torcere a tutti, anche se non è in un buon momento. È un bellissimo periodo, dopo uno di difficoltà anche dal punto di vista dell’organico”. Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, a Sky Sport dopo la vittoria con un netto 5-0 contro il Frosinone: “Fermarsi adesso non è un vantaggio, sfrutteremo le due settimane per recuperare qualcuno ma avremmo preferito giocare. Aspetteremo, ci metteremo a posto. Stanno crescendo tutti bene, la squadra è cambiata, abbiamo giocatori del settore giovanile come Carnesecchi, Ruggeri e Scalvini. Abbiamo perso Toloi ma va bene. Stanno crescendo gli esterni, sta crescendo l’attacco. Da qui passa l’evoluzione nostra. Siamo parecchi e va bene così”.