Playoffs NFL 2023/2024, Divisional Round in tv: programma, orari e diretta streaming su Dazn

Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relative al Divisional Round dei Playoffs NFL 2023/2024. Restano 8 le squadre ancora in corsa per arrivare al Super Bowl che quest’anno andrà in scena a Las Vegas. Nella AFC esordio dopo il turno di bye per i Baltimo Ravens, che da primi della classe in Regular Season ora affronteranno i giovani e temibili Texans; l’altra sfida è diventata ormai un classico ai playoffs, con Mahomes e Allen pronti a dare spettacolo in Chiefs-Bills a Buffalo. In NFC i super favoriti 49ers attendono la sorpresa di questi ultimi mesi, ovvero i Green Bay Packers di Jordan Love. Detroit vuole continuare la sua stagione da favola e sfida in casa i Tampa Bay Buccaneers.

Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, con copertura totale tra la sua piattaforma il Games Pass ufficiale. In più la possibilità di seguire tutti i programmi di approfondimento tramite il canale NFL Network, sempre live 24 ore al giorno. Ecco il programma del Divisional Round.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

NFL 2023/2024 – IL PROGRAMMA DEL DIVISIONAL ROUND

SABATO 20 GENNAIO

Ore 22:30

Houston Texans @ Baltimore Ravens

DOMENICA 21 GENNAIO

Ore 02:15

Green Bay Packers @ San Francisco 49ers

Ore 21:00

Tampa Bay Buccaneers @ Detroit Lions

LUNEDI 22 GENNAIO

Ore 02:20

Kansas City Chiefs @ Buffalo Bills