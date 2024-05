Pistoia-Varese oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Pistoia-Varese, sfida valida come 30^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. La formazione di coach Brienza ha coronato una stagione sorprendente conquistando un posto ai playoff da neopromossa: ora, da questi ultimi quaranta minuti verrà definita la posizione dei toscani, che possono puntare anche al quinto posto, oppure finire al settimo. Ad ogni modo, questa ultima passerella casalinga della regular season sarà un buon modo per raccoglier e assimilare la carica dei propri tifosi in vista delle fatiche della post season. Di fronte, una squadra che ha invece deluso le aspettative, dovendosi accontentare di una salvezza conquistata aritmeticamente solo negli ultimi turni. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 5 maggio sul parquet del PalaCarrara. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Pistoia-Varese, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn.