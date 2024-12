Girona e Real Madrid si sfidano nel match valido per la sedicesima giornata di Liga. La squadra di Ancelotti arriva dalla sconfitta in casa contro l’Athletic Bilbao. Girona che è stato eliminato dalla Copa del Rey dal Logrones e in campionato ha pareggiato 2-2 contro il Villareal. Calcio d’inizio in programma alle ore 21.00. La partita, come tutte le altre della Liga, sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Dazn.