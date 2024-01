Pisa-Reggiana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pisa-Reggiana, match dell’Arena Garibaldi valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I nerazzurri di Alberto Aquilani vogliono iniziare il nuovo anno tornando al successo ed allontanandosi dalla zona più rischiosa della classifica. La squadra di Alessandro Nesta, reduce da due vittorie consecutive, ha intenzione di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 gennaio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA