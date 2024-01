Napoli-Salernitana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli-Salernitana, valevole per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Derby molto sentito al Maradona, dove si affrontano due squadre che non stanno vivendo un buon momento di forma. Il Napoli è reduce dal sonoro ko per 3-0 contro il Torino e vuole riscattarsi, mentre la Salernitana ha fatto bene nelle ultime uscite ma ha bisogno di punti per abbandonare l’ultimo posto. Partenopei favoriti secondo i bookmakers, ma riusciranno a rispettare il pronostico? La sfida è in programma oggi, sabato 13 gennaio alle ore 15:00 all’U-Power Stadium. Diretta in streaming su Dazn.