Perugia-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Lucchese, match del Renato Curi valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine umbra ha bisogno di portare a casa una vittoria davanti ai propri tifosi in modo tale da continuare a sperare di raggiungere le posizioni di vertice della classifica. La formazione toscana, dal suo canto, spera di fare lo sgambetto ai padroni di casa per iniziare al meglio il nuovo anno. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 7 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

