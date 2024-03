Pineto-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pineto-Arezzo, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra abruzzese si trova appena fuori dalla zona playoff e in questo finale di stagione farà di tutto per provare a rientrare tra le prime dieci. Anche i toscani, dal loro canto, coltivano delle importanti ambizioni di playoff e venderanno cara la pelle. I padroni di casa sono reduci da una vittoria, una sconfitta e tre pareggi nelle ultime cinque, quindi sperano di ritrovare i tre punti per alimentare le speranze di playoff. Gli ospiti, invece, sono forti delle tre vittorie nelle ultime cinque e hanno come obiettivo tenere gli abruzzesi dietro di loro in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

RISULTATI E CLASSIFICA