Fermana-Sestri Levante oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fermana-Sestri Levante, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione marchigiana va alla ricerca di preziosi punti per la salvezza e spera di ottenerli davanti ai propri tifosi. La compagine ligure, dal suo canto, si trova in una situazione simile e vorrebbe assicurarsi la vittoria in questo scontro diretto. I padroni di casa sono ultimi in classifica con soli 21 punti, ma nelle ultime settimane hanno raccolto quattro pareggi in cinque gare e ora sperano di ritrovare la vittoria. Il club ligure, invece, vuole centrare la terza vittoria nelle ultime sei per mettere una seria ipoteca sulla salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

