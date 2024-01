Pineto-Ancona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pineto-Ancona, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione abruzzese, dopo un grande inizio di stagione, si trova un po’ in difficoltà di risultati e ora vuole tornare al successo tra le mura amiche. La compagine marchigiana, dal suo canto, spera di portare a casa punti preziosi da una trasferta complicata per risalire la china. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

