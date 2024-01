Lecce-Juventus oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lecce e Juventus, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. I bianconeri vogliono dare continuità al successo contro il Sassuolo e vanno a caccia dei tre punti per portarsi provvisoriamente in vetta alla classifica. Non sarà però una passeggiata di salute la trasferta di Lecce contro una squadra ostica che sa esaltarsi quando gioca di fronte al proprio pubblico. Juventus comunque favorita secondo i bookmakers, nonostante le assenze di Chiesa e Rabiot. La sfida è in programma oggi, domenica 21 gennaio alle ore 20:45 al Via del Mare. Diretta in streaming su Dazn.